Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
< sekcia Regióny

Voľný odber minerálnej vody v obci Lipovce pozastavili

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Starosta verí, že sa problém v krátkom čase vyrieši a prameň bude naspäť sprístupnený verejnosti.

Autor TASR
Lipovce 13. novembra (TASR) - Vedenie spoločnosti Minerálne vody, a. s., sa rozhodlo uzavrieť voľný odber minerálnej vody Salvator v obci Lipovce v okrese Prešov. Pre TASR to uviedol starosta obce Ján Šatník s tým, že za uplynulý rok sa z dôvodu vysokej koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) pri voľnom odbere vyskytli prípady priotrávenia, ale aj otravy s úmrtím.

„V poslednom období sa tieto nešťastné udalosti nahromadili a vedenie závodu sa rozhodlo, že voľný odber na chvíľu zastaví, kým sa technicky nevyrieši odvetranie prameňa. Ak je v ovzduší nízky tlak, hromadí sa tam CO2, drží sa na spodku jamy, a ľudia, ktorí nie sú si toho vedomí, sa dvakrát - trikrát nadýchnu a odpadnú. Ak im nemá kto pomôcť, tak zomrú, udusia sa,“ povedal Šatník.

Asi pred vyše týždňom tam podľa jeho slov istý pán odpadol. „Snažil sa dostať z jamy. Robotníci, ktorí boli neďaleko, ho videli, tak mu pomohli. Prežil, ale v polovici septembra tam jeden pán bol v nedeľu ráno nabrať si vodu. Bohužiaľ, bol sám a ten to neprežil. Takisto minulý rok pred Vianocami tam boli traja chlapi, títo prežili, tých sa podarilo dostať von,“ uviedol starosta. Verí, že sa problém v krátkom čase vyrieši a prameň bude naspäť sprístupnený verejnosti.

Na mieste je, ako tvrdí, osadená už staršia tabuľa s upozornením na CO2. „Po poslednom incidente som chcel tabuľu dať vymeniť. Medzitým som sa však dozvedel, že sa rozhodli uzavrieť prameň,“ doplnil Šatník.
.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici