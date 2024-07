Volvo Car Košice ukončilo prvú časť prvej fázy výstavby fabriky

Košice 23. júla (TASR) - Osadením posledného konštrukčného prvku lakovne v utorok slávnostne ukončili prvú časť prvej fázy výstavby automobilky Volvo vo Valalikoch neďaleko Košíc. Pre TASR to potvrdil riaditeľ závodu Volvo Car Košice Marc Gombeer s tým, že zároveň spúšťajú práce na ďalšej časti budúcej fabriky.



Od vlaňajšieho decembra postavili lisovňu, karosáreň, lakovňu, zlievareň, obrábaciu halu, technickú budovu a pracovali na internej infraštruktúre vrátane časti areálových rozvodov. "V súčasnosti je zrealizovaných okolo 60 percent hrubej stavby fabriky, ktorá bude vyrábať elektromobily v roku 2026," povedal.



Druhá časť prvej fázy bude pozostávať z výstavby dvoch budov, a to montážnej haly a haly na výrobu elektromotorov a batériových komponentov. Nasledovať bude inštalácia technológií.







Podľa Gombeera v súčasnosti pracuje na stavenisku zhruba 400 až 500 ľudí denne. Tento počet by sa mal počas inštalácie technológií zdvojnásobiť. Ako povedal, automobilka už teraz prispieva na domáce hospodárstvo. "Podporujeme aj zamestnanosť v regióne a na celom Slovensku, pretože firma Takenaka, ktorá je naším hlavným dodávateľom, má veľa subdodávateľov práve odtiaľto," dodal.



Riaditeľ Takenaka Slovensko Petr Urválek pripomenul, že každá veľká investícia prináša komplikácie. Na tejto stavbe sa pasujú s vysokou hladinou podzemnej vody. "Trošku nám to spomaľuje postup, ale aj s tým sa v priebehu času vyrovnávame," spresnil.



Hovorca Volvo Car Košice Martin Seman potvrdil, že práce postupujú podľa plánu a ostré spustenie automobilky je stále naplánované na koniec roka 2026, pričom zhruba polrok predtým by mala byť spustená testovacia prevádzka. S masovým náborom zamestnancov chcú začať v závere budúceho roka.



Automobilka za 1,2 miliardy eur bude súčasťou štátneho priemyselného parku Valaliky Industrial Park, s ktorého výstavbou sa začalo vlani vo februári. V závode budú vyrábať elektromobily. V rámci prvej fázy chcú produkovať 250.000 vozidiel ročne, pričom prácu by tu mohlo nájsť do 5000 ľudí. V prípade realizácie druhej fázy automobilky by sa jej výrobná kapacita zvýšila o ďalších 250.000 vozidiel ročne.