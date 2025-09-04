< sekcia Regióny
Volvo pri Košiciach obnovilo budovu spojenú s počiatkami rozhlasu
Budova, ktorá bola v zlom technickom stave, prešla tento rok potrebnou údržbou a následne sa stane súčasťou nového závodu Volvo.
Autor TASR
Valaliky 4. septembra (TASR) - Spoločnosť Volvo Car Košice v areáli budovaného automobilového závodu vo Valalikoch zrekonštruovala viac ako storočnú budovu, ktorá je spojená s počiatkami rozhlasového vysielania na Slovensku. Objekt postavený v roku 1922 v minulosti slúžil ako skúšobná stanica Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) a pre jeho historickú hodnotu ostal zachovaný. O jeho obnove informoval vo štvrtok riaditeľ spoločnosti Marc Gombeer.
Budova, ktorá bola v zlom technickom stave, prešla tento rok potrebnou údržbou a následne sa stane súčasťou nového závodu Volvo. V súčasnosti je určená na administratívne účely pre časť zamestnancov. Do úvahy prichádza aj jej využitie pre spoločnosť Valaliky Industrial Park (VIP), ktorá sídli v Košiciach.
Do histórie sa budova zapísala tým, že z nej košickí poštoví technici v decembri 1925 uskutočnili prvé pokusné rozhlasové vysielanie na Slovensku. Na tento účel prispôsobili vysielač určený na riadenie leteckej prevádzky na trase Praha - Košice - Moskva. Historický odkaz pripomína aj pamätná tabuľa na priečelí. Údržba budovy prebehla podľa Gombeera s maximálnym dôrazom na zachovanie jej pôvodného vzhľadu.
„Údržbou, ktorú sme vykonali, sa nestaráme len o funkčnosť budovy, ale preberáme zodpovednosť za miesto, kde sa tvorila technická história Slovenska. Sme hrdí, že môžeme spojiť priekopníckeho ducha minulosti s najmodernejšími technológiami budúcnosti,“ povedal riaditeľ Volvo Car Košice.
Na predstavení obnovenej budovy vystúpil aj riaditeľ Štúdia STVR Košice Jozef Puchala, ktorý poukázal na jej nevšedné prepojenia. Na pripomienku 100. výročia historickej udalosti je podľa neho v pláne 25. decembra tohto roka opätovné rozhlasové vysielanie z tohto miesta. „Chceli by sme opäť vstúpiť do vysielania priamo z tejto budovy,“ povedal.
Prínos investície automobilky Volvo pre rozvoj regiónu a spoluprácu s ňou zvýraznili na prezentácii predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, viceprimátor Košíc Marcel Gibóda či starosta obce Haniska Miloš Barcal.
