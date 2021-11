Vonkajšie terasy budú v Trnave do konca februára za jedno euro mesačne

Trnava 2. novembra (TASR) – Mesto Trnava bude najmenej do konca februára 2022 pokračovať v poskytovaní zliav z poplatkov za exteriérové sedenia. Robí tak od začiatku pandémie ochorenia COVID-19, keď už v marci 2020 prvýkrát umožnilo kaviarňam a reštauráciám znížiť nájom na jedno euro do konca daného kalendárneho roka. Následným rozhodnutím mestského zastupiteľstva (MZ) platí do 15. novembra 2021 upravená výška nájomného za exteriérové sedenia vo výške jedného eura za mesiac.



Poslanci na utorkovej (2. 11.) schôdzi zastupiteľstva predĺžili platnosť rozhodnutia a uzniesli sa, že prevádzkovatelia letných terás budú môcť uhrádzať do 28. februára naďalej nájomné vo výške jedného eura za mesiac. Mesto vďaka úprave nenaplnilo rozpočtovanú položku za letné a celoročné exteriérové sedenia, v roku 2020 to bolo 59.000 eur.