Vonkajšie terasy pri reštauráciách v Nitre by mohli fungovať celoročne

Nitra 1. novembra (TASR) – Vonkajšie terasy pri reštauráciách a baroch v Nitre by mohli byť otvorené celoročne. V mestskom zastupiteľstve to chcú presadiť poslanci Pravicovej koalície (OĽANO, SaS, Šanca, Sme rodina, KDH), ktorí tak chcú pomôcť gastroprevádzkam. „Pevne verím, že náš návrh nájde širokú podporu všetkých poslancov,“ uviedol nitriansky viceprimátor Daniel Balko.



V súčasnosti sa v Nitre môžu vonkajšie terasy využívať len v období od 1. apríla do konca novembra. „My to chceme zmeniť tak, aby mohli fungovať celoročne, pretože protipandemické pravidlá nútia gastroprevádzky využívať terasy aj v zimnom období. Okrem toho chceme doterajší systém ich prevádzkovania a administratívu ešte viac zjednodušiť a sprehľadniť,“ vysvetlil Balko.



Nápad uľahčiť podnikateľom využívanie terás nie je podľa neho nový. Ešte pred pandémiou mesto umožnilo prevádzkam rozhodnúť sa, či zaplatia nájomné alebo namiesto toho zorganizujú kultúrne aktivity. „Týmto opatrením sa nám podarilo posilniť kultúru v centre mesta a zvýšiť počet organizovaných podujatí. Aj počas pandémie sme podporili návrh, aby sa terasy pred prevádzkami mohli využívať zdarma. Vďaka nášmu ústretovému gestu tieto podniky prežili a mestu sa podarilo gastroslužby v centre udržať. Počas tohtoročnej letnej sezóny sme tak mali v centre Nitry 22 vonkajších sedení. A to nielen na pešej zóne, ale aj na Farskej ulici,“ skonštatoval Balko.