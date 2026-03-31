Ombudsman: ESĽP rozhodol, že policajný zásah v Milhosti porušil práva
Prípad sa týka dvoch sestier, ktoré polícia po zásahu zadržala pred rodinným domom a následne previezla na policajnú stanicu.
Autor TASR
Bratislava/Milhosť 31. marca (TASR) - Pri policajnom zásahu v obci Milhosť v okrese Košice-okolie z júla 2019 došlo k porušeniu základných práv dvoch sťažovateliek. Rozhodol o tom Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 26. marca v prípade Katarína Kuruová a Helena Horváthová proti Slovenskej republike. Súd konštatoval porušenie zákazu neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a zároveň poukázal na nedostatky vo vyšetrovaní tohto zaobchádzania. Ako TASR informoval hovorca verejného ochrancu práv (VOP) Branislav Gigac, súd zároveň nariadil štátu vyplatiť celkovo 28.560 eur.
Prípad sa týka dvoch sestier, ktoré polícia po zásahu zadržala pred rodinným domom a následne previezla na policajnú stanicu. Podľa sťažnosti boli počas zadržania aj pobytu na policajnej stanici vystavené fyzickému násiliu, verbálnym urážkam a neprimeranému zaobchádzaniu. Z celkovej sumy predstavuje 6560 eur náhradu trov a výdavkov konania. „Rozhodnutie vnímam ako dôležitý impulz na posilnenie ochrany základných práv a slobôd a pre zlepšenie praxe pri používaní donucovacích prostriedkov, ako aj pri vyšetrovaní policajného násilia na Slovensku,“ uviedol VOP Róbert Dobrovodský.
Podnet na prešetrenie policajného zásahu podalo v roku 2019 Európske centrum pre práva Rómov (European Roma Rights Centre). Týkal sa postupu príslušníkov Obvodného oddelenia Policajného zboru v Čani a pohotovostnej motorizovanej jednotky Policajného zboru v Košiciach, ktorí pri zásahu použili donucovacie prostriedky voči viacerým obyvateľom vrátane maloletej osoby. Kancelária verejného ochrancu práv síce neevidovala individuálny podnet priamo od sťažovateliek, obe však patrili medzi osoby dotknuté zásahom.
„Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva potvrdzuje závažnosť zistení, na ktoré sme v tomto prípade upozornili už v minulosti. Zároveň poukazuje na potrebu systémových zmien, ktoré zabezpečia, aby k porušeniam základných práv pri policajných zásahoch nedochádzalo,“ uviedol VOP. VOP zároveň zistil porušenie základných práv aj vo vzťahu k ďalším osobám zasiahnutým tým istým incidentom vrátane osoby, ktorá bola v čase zásahu maloletá. Identifikoval tiež závažné nedostatky pri zaznamenávaní použitia donucovacích prostriedkov.
Policajný zásah v Milhosti je zároveň predmetom ďalšieho konania pred ESĽP, ktoré sa týka zaobchádzania s dvoma mužmi z tej istej rodiny počas zadržania a prevozu na policajnú stanicu po zásahu z 23. júla 2019. VOP v tomto konaní požiadal o vstup ako tretia strana, súd jeho intervenciu povolil v septembri 2025. Vo svojom podaní upozornil, že tento zásah podľa jeho zistení nie je ojedinelým incidentom, ale poukazuje na širšie systémové problémy pri používaní donucovacích prostriedkov zo strany polície.
Podobné rozhodnutia súdov pritom nie sú podľa VOP ojedinelé a poukazujú na širší dosah porušovania základných práv aj na verejné financie, keďže odškodnenia sú vyplácané zo štátneho rozpočtu. ESĽP napríklad v decembri 2024 priznal Branislavovi Adamčovi 20.000 eur za nemajetkovú ujmu a 3500 eur na trovy konania v súvislosti s neprimeranými osobnými prehliadkami vo väzení. V septembri 2025 zas v prípade Tatič proti Slovenskej republike priznal sťažovateľovi 15.000 eur za nemajetkovú ujmu a 1000 eur na náklady konania.
