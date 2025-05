Dobrovodský: Polícia neporušila práva človeka nájdeného v Bratislave

Bratislava 19. mája (TASR) - V prípade úmrtia ukrajinského občana, ktorého koncom januára našli pred obchodným centrom (OC) v Bratislave, nedošlo pre zásah polície k porušeniu jeho základných práv. Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský to konštatoval na základe prieskumu, ktorý realizoval, aby zistil, či k úmrtiu nedošlo v dôsledku konania príslušníkov polície. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.



Ombudsman preskúmal aj prípadné použitie donucovacích prostriedkov policajtmi, s prihliadnutím na odôvodnenosť a primeranosť ich použitia. Kancelária VOP požiadala Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) o predloženie písomného stanoviska k veci. Z tohto stanoviska podľa ombudsmana vyplýva, že vyšetrovanie vylúčilo akúkoľvek účasť príslušníkov polície na usmrtení poškodeného. „Úrad inšpekčnej služby preto odstúpil vyšetrovanie okolností úmrtia poškodeného odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ vysvetlil ombudsman.



O výsledku prieskumu z vlastnej iniciatívy bude Dobrovodský informovať ministra zahraničných vecí Ukrajiny a veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku, ktorí sa v predmetnej veci na neho obrátili.



Ukrajinský občan bol nájdený so zraneniami v oblasti hlavy v skorých ranných hodinách 30. januára v blízkosti obchodného centra v Bratislave, pričom nasledujúci deň zraneniam podľahol. Polícia vtedy začala v tejto veci trestné stíhanie pre zločin zabitia. Neskôr vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby vylúčil, že by sa policajti podieľali na fyzickom útoku na človeka bez domova v Bratislave, ktorý zomrel.