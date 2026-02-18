< sekcia Regióny
VOP: Žilinská parkovacia politika porušuje právo na hotovostnú platbu
Verejný ochranca práv odporučil mestu Žilina prijať opatrenia umožňujúce návštevníkom zaplatiť parkovné hotovosťou.
Autor TASR
Žilina/Bratislava 18. februára (TASR) - Odmietnutie platby v hotovosti pri parkovacích automatoch pre návštevníkov mesta Žilina predstavuje porušenie ústavného práva. Po preskúmaní podnetu zo strany podávateľky, ktorá namietala, že parkovacie automaty umožňujú len bezhotovostnú platbu kartou alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, to uviedol verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský.
Podľa jeho slov mesto vo svojom stanovisku uvádza, že dôvodom výlučne bezhotovostnej prevádzky parkovacích automatov sú ekonomické a technické faktory, konkrétne vyššie obstarávacie a prevádzkové náklady automatov s mincovníkom, riziko krádeží a vandalizmu, ako aj dostupnosť alternatívnych spôsobov úhrady, ako sú SMS lístok, mobilná či webová aplikácia.
„Platba v hotovosti je základným právom garantovaným Ústavou SR a mesto ju nemôže odmietnuť len z dôvodov efektívnosti či prevádzkových nákladov. Takéto dôvody nie sú zákonom uznané a nemôžu byť zámienkou na obmedzenie práva občanov,“ poznamenal Dobrovodský.
Upozornil, že podľa ústavy má každý právo vykonať platbu za nákup tovarov a služieb v hotovosti zákonným platidlom. Odmietnutie platby je prípustné len z primeraných alebo všeobecne uplatňovaných dôvodov, ktoré sú explicitne uvedené v zákone a v súlade s právom Európskej únie. „Slovenský právny poriadok takéto dôvody aktuálne bližšie nedefinuje, a preto ekonomické či prevádzkové argumenty mesta nezakladajú zákonný dôvod,“ upozornil Dobrovodský.
Verejný ochranca práv odporučil mestu Žilina prijať opatrenia umožňujúce návštevníkom zaplatiť parkovné hotovosťou. „Cieľom návrhu opatrení nie je komplikovať prevádzku parkovacieho systému, ale rešpektovať ústavné práva občanov a návštevníkov mesta, ktoré garantuje Ústava SR,“ dodal Dobrovodský.
