VOŠIEL DO PROTISMERU: Pri nehode v tuneli zahynul vodič z Česka

Dobšiná 5. augusta (TASR) - Pri tragickej dopravnej nehode, ku ktorej došlo v piatok (4. 8.) popoludní v tuneli Stratená v okrese Rožňava, zahynul 50-ročný vodič motocykla z Českej republiky. Podľa doterajších zistení polície smeroval s motocyklom značky Honda po štátnej ceste I/67 v smere od obce Stratená na Poprad.



"V tuneli z doposiaľ nezistených dôvodov prešiel s motocyklom do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom značky Ford Transit, ktoré viedol 69-ročný vodič z okresu Rožňava. Vo vozidle sa nachádzali aj dvaja spolujazdci. Žiaľ, pri dopravnej nehode vodič motocykla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," informovala v sobotu košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. K nehode došlo okolo 15.45 h.



Jedného zo spolujazdcov vo vozidle previezli leteckou záchrannou službou do nemocnice, rozsah zranení zatiaľ polícia nemá k dispozícii. Vodiča auta na mieste podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom.



Tunel Stratená počas dokumentovania dopravnej nehody dočasne uzatvorili.