Testovanie v košickom domove dôchodcov prispieva k psychickej pohode

Košice 28. novembra (TASR) – Pravidelné testovanie pacientov a zamestnancov na nový koronavírus pomáha k ich psychickej pohode, priblížil pre TASR riaditeľ Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach Juraj Sýkora. V rámci zariadenia v piatok realizovali štvrté testovanie antigénovými testami.



„Personál nadobúda pocit bezpečia, a tak sú vykonávané procesy pri lôžku pacienta uvoľnenejšie. Nie je až v takom psychickom zovretí,“ povedal. Ako pripomenul, nemocničné zariadenie je špecifické tým, že sú v ňom hospitalizovaní prevažne ležiaci pacienti s viacerými diagnózami.



„Bežne nedokážu vykonávať svoje potreby. Zamestnanci sú v priamom kontakte s pacientmi, keďže ich musia polohovať, kŕmiť. Riziko prenosu nákazy na pacienta je tak veľmi vysoké – personál sa totiž v bežnom živote pohybuje na rôznych miestach,“ vysvetlil. Náklady na antigénové testy podľa neho znášalo Ministerstvo zdravotníctva SR.



Podľa Sýkoru nehrozí, že by zamestnanci na pracovisku po negatívnom vyhodnotení testu upustili od dodržiavania opatrení.



„Robíme aj kontroly, no po skúsenostiach, ktoré sme mali, by nikto takto ani nezmýšľal,“ poznamenal s tým, že miera zodpovednosti oproti septembru či letným mesiacom je úplne iná. „Ľudia sa zmenili, sú disciplinovanejší. To, ako sa správajú v domácom prostredí, ale nevieme ovplyvniť,“ dodal.



Zdravotníckych pracovníkov podľa Sýkoru najviac deprimuje stereotyp počas koronakrízy a s tým súvisiaca nižšia miera sociálnych kontaktov. Eliminovali ich aj vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša. Priznal, že z dlhodobého hľadiska to pre personál nie je dobré. Komplikovanejšia situácia je aj v prípade možnosti čerpania dovoleniek.



„Psychohygiena musí byť, inak by to dlho nevydržalo. V tomto čase je však ťažšie vytvoriť na to podmienky. V zmysle núdzového stavu je tiež stále možnosť stiahnuť človeka z dovolenky, aby sme zabezpečili prevádzku. Zatiaľ sa to však nestalo,“ uviedol Sýkora.



Podľa neho je pre viacerých vyčerpávajúce chodiť len do práce a domov, kde má každý iné možnosti. „Je to pre nich dosť skľučujúce. Neviem, ako by sme mohli takto fungovať dlhodobo. Prichádzame k ľudským hraniciam,“ skonštatoval.



V októbri vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša evidovali desiatky pacientov s COVID-19 a v karanténe boli ďalšie desiatky zamestnancov. Vtedajšiu situáciu označil Sýkora za kritickú. Pre výpadok personálu im prišli v rámci praxe vypomáhať aj študenti z končiacich ročníkov všeobecného lekárstva.



„Pravda je, že dlho nevydržali. Je mi to ľúto, pretože sú to naši budúci zdravotníci, lekári. Ďakujem však všetkým našim obetavým zamestnancom za ich maximálne úsilie,“ zhrnul. Naďalej im vo veľkej miere pomáhajú praktické sestry z prostredia zdravotníckych škôl, ktoré si dopĺňajú vzdelanie v odbore diplomovaná sestra.