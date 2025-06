Vozidlo košických študentov prešlo v súťaži 362 km na liter benzínu

Košice 18. júna (TASR) - Študentský tím Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) prešiel so svojím vozidlom na pretekoch v úspornej jazde Shell Eco-marathon 362 kilometrov na jeden liter benzínu. Preteky sa konali 10. až 15. júna na poľskom okruhu Silesia Ring. V súťaži sa predstavilo 122 študentských tímov z 25 krajín Európy a Afriky. Informovala o tom spoločnosť Shell a Strojnícka fakulta TUKE.



Súťaž je zameraná na úspornú jazdu, v ktorej študentské tímy zo stredných a z vysokých škôl navrhujú a konštruujú vozidlá s cieľom dosiahnuť čo najväčší počet kilometrov na jeden liter paliva alebo jednu kilowatthodinu elektrickej energie.



„Bol to skvelý pocit, keď sme sa dostali na trať a vedeli, že všetka práca, testovanie aj dlhé hodiny v dielni stáli za to. Prejsť 362 kilometrov na jeden liter paliva je výsledok, na ktorý sme hrdí,“ uviedol kapitán košického tímu Radovan Šiška s tým, že už teraz rozmýšľajú, ako sa o rok ešte zlepšia.



Na 40. ročníku pretekov sa zúčastnili aj študenti zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí v rovnakej kategórii zajazdili podobný výsledok - 360 kilometrov na liter benzínu. Študenti trnavskej Strednej priemyselnej školy dopravnej súťažili hneď v dvoch kategóriách. So svojím prototypom na elektrický pohon prešli 197 kilometrov na jednu kilowatthodinu a s vozidlom Urban Concept rovnako na batériový pohon prešli 34 kilometrov.



Najlepší výkon v kategórii prototypov so spaľovacím motorom dosiahol tradične tím Microjoule z Francúzska, ktorý prešiel až 2267 km na jeden liter paliva.