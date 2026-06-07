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NETRADIČNÁ JAZDA: Mladíci sa nočnou Bratislavou premávali na gauči
Keďže takýmto konaním ohrozovali nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky a dopustili sa priestupku, policajti im na mieste uložili blokovú pokutu.
Autor TASR
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Bratislava 7. júna (TASR) - Bratislavskí policajti v noci zo soboty (6. 6.) na nedeľu pokutovali dvoch mužov vo veku 22 a 23 rokov. Po Špitálskej ulici sa v blízkosti bratislavského krajského policajného riaditeľstva vozili po ceste na gauči umiestnenom na elektrických kolobežkách. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Keďže takýmto konaním ohrozovali nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky a dopustili sa priestupku, policajti im na mieste uložili blokovú pokutu. Mladíci museli tento dopravných prostriedok rozobrať a, samozrejme, ďalšia jazda im bola zakázaná,“ poukázala polícia.
„Keďže takýmto konaním ohrozovali nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky a dopustili sa priestupku, policajti im na mieste uložili blokovú pokutu. Mladíci museli tento dopravných prostriedok rozobrať a, samozrejme, ďalšia jazda im bola zakázaná,“ poukázala polícia.