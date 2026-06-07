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NETRADIČNÁ JAZDA: Mladíci sa nočnou Bratislavou premávali na gauči

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Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Keďže takýmto konaním ohrozovali nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky a dopustili sa priestupku, policajti im na mieste uložili blokovú pokutu.

Autor TASR
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Bratislava 7. júna (TASR) - Bratislavskí policajti v noci zo soboty (6. 6.) na nedeľu pokutovali dvoch mužov vo veku 22 a 23 rokov. Po Špitálskej ulici sa v blízkosti bratislavského krajského policajného riaditeľstva vozili po ceste na gauči umiestnenom na elektrických kolobežkách. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Keďže takýmto konaním ohrozovali nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky a dopustili sa priestupku, policajti im na mieste uložili blokovú pokutu. Mladíci museli tento dopravných prostriedok rozobrať a, samozrejme, ďalšia jazda im bola zakázaná,“ poukázala polícia.

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