Vozový park Dopravného podniku Bratislava sa rozšíri o 50 trolejbusov

Bratislava 14. marca (TASR) - Vozový park Dopravného podniku Bratislava sa rozšíri o 50 nových hybridných trolejbusov. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v pondelok podpísal so zástupcami bratislavského mestského dopravcu zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na ich nákup. Nové vozidlá by mali dodať do konca budúceho roka. Hradené budú najmä z eurofondov. TASR o tom informoval poradca ministra dopravy pre strategickú a krízovú komunikáciu Ivan Rudolf.



Trolejbusy budú môcť jazdiť časť trasy pod trolejovým vedením a časť na trakčné batérie. Vybavené budú moderným informačným aj kamerovým systémom, Wi-Fi či nabíjačkami na telefóny. Medzi nakupovanými vozidlami je aj 16 kusov 24-metrových trolejbusov, ktoré patria medzi najdlhšie na svete. Jazdiť majú na linke 71 z hlavnej železničnej stanice do Vrakune.



"Je pre nás kľúčové motivovať ľudí, aby presadli z áut do verejnej dopravy, ktorá je neporovnateľne ekologickejšia a trvalo udržateľná," skonštatoval Doležal. Pred niekoľkými týždňami ministerstvo rovnako s DPB podpisovalo aj zmluvy na prípravu predĺženia trolejových tratí v Bratislave.



V prípade nákupu 50 nových hybridných trolejbusov je celková výška nenávratného finančného príspevku 43,3 milióna eur. Z eurofondov je vyčlenených 38,8 milióna, zo zdrojov štátneho rozpočtu 4,5 milióna a DPB sa na nákupe nových vozidiel bude podieľať 2,3 miliónmi eur.