Vozový park MHD v Poprade doplnili o štyri nové autobusy

Na snímke nové autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Poprade, ktoré v najbližších dňoch postupne uvedú do prevádzky. Poprad, 31. januára 2022. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Poprad 31. januára (TASR) – Vozový park mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Poprade doplnili o štyri nové ekologické autobusy. Riaditeľka Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Poprad Marianna Krajčová Gočová pri príležitosti uvedenia autobusov do prevádzky v pondelok uviedla, že dôraz pri obnove vozového parku kladú práve na ekológiu vzhľadom na polohu najväčšieho mesta pod Tatrami.Vlani SAD Poprad zakúpila šesť nových autobusov, vymeniť by chcela v blízkej dobe ďalších šesť, ktoré sú staršej výroby. Dohromady je vo vozovom parku MHD 22 vozidiel.upozornila riaditeľka a dodala, že súčasťou vybavenia nových autobusov je aj wifi pripojenie či rampa pre imobilných cestujúcich.Vedúci dopravy spoločnosti SAD Poprad Marek Modranský doplnil, že jazdu autobusmi si pochvaľujú aj samotní vodiči. Vozidlá sú plne klimatizované a vykurované, nízkopodlažné a novinkou je možnosť pripojenia na wifi a v súvislosťou s protipandemickými opatreniami aj ochranné sklo vodiča.doplnil Modranský.Vedúci dopravy SAD Poprad Róbert Nagy dodal, že uplynulo 16 mesiacov, odkedy spoločnosť spustila novú MHD v Poprade a odozvy od cestujúcich sú veľmi pozitívne.skonštatoval Nagy.Vlani sa výkony MHD v Poprade zvýšili takmer o tretinu, z 540.000 na 760.000 kilometrov ročne. Primátor mesta Anton Danko uviedol, že cieľom samosprávy je skvalitniť služby v MHD a tak motivovať ľudí, aby ju viac využívali. Od septembra, pokiaľ to finančná situácia v meste dovolí, je totiž v pláne zriadiť pod Tatrami bezplatnú hromadnú dopravu pre všetkých Popradčanov.