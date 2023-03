Vozový park MHD v Ružomberku doplnia nové hybridné autobusy

Ružomberok 2. marca (TASR) - Vozový park mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Ružomberku by malo doplniť osem nových autobusov s hybridnou technológiou elektro/nafta. Dodanie vozidiel je plánované na druhú polovicu tohto roku. Pre TASR to uviedol hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.



"V mestskej autobusovej doprave máme momentálne nasadených 13 autobusov. Všetky vozidlá spĺňajú najprísnejšiu ekologickú normu Euro 6. Najstarší autobus je s rokom výroby 2017 a najmladší s rokom výroby 2022. Vlani bolo nasadených päť kusov nových autobusov s konvenčným motorom, ktoré spĺňajú normu Euro 6D," priblížil Miškovčík.



Koncom minulého roku mesto spustilo mobilnú aplikáciu, cez ktorú je možné kupovať všetky druhy cestovných lístkov, mať dopravnú kartu v mobilnom telefóne, vyhľadávať autobusové spoje a zistiť z máp presnú polohu autobusov podľa GPS. "Tu pripravujeme vylepšenia, aby nám verejnosť mohla napísať prípadné podnety priamo cez aplikáciu," podotkol hovorca.



Zdôraznil, že postupne spúšťajú aj preferenciu autobusov na križovatkách dynamickej zelenej vlny, a to tak, aby sa eliminovali meškania.