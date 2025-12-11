< sekcia Regióny
Vozový park v Prešove majú dočasne posilniť prenajaté vozidlá
Aktuálne už prebieha verejná súťaž na 15 nových, dieselových autobusov. S ich dodaním a následným zaradením do prevádzky však dopravca počíta až v roku 2027.
Autor TASR
Prešov 11. decembra (TASR) - Vozový park Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) majú dočasne posilniť prenajaté vozidlá. Dôvodom je akútny nedostatok prevádzkyschopných autobusov. Dopravca pripraví verejné obstarávanie na prenájom ôsmich autobusov, ktoré pomôžu zabezpečiť pravidelnú výpravu všetkých spojov podľa platných cestovných poriadkov. TASR o tom informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek.
DPMP podľa neho aktuálne prevádzkuje celkovo 47 autobusov vrátane troch prenajatých vozidiel. Priemerný vek autobusov je viac ako 7,5 roka, pričom až 19 z nich má viac ako desať rokov.
„Dlhodobý nedostatok prevádzkyschopných autobusov spôsobuje opakované komplikácie pri zabezpečovaní plynulého poskytovania služieb MHD. V tejto súvislosti musel DPMP od januára 2024 pristúpiť k obmedzeniu dennej výpravy, pričom aktuálne ide o 40 spojov,“ vysvetlil Tomek.
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov podľa jeho slov vzalo na vedomie spustenie procesu verejného obstarávania s cieľom prenájmu ôsmich autobusov. „Tieto vozidlá majú pomôcť zastabilizovať vozový park DPMP minimálne do času, kým dopravca zakúpi úplne nové autobusy. Hlavným cieľom je zabezpečiť kontinuitu a spoľahlivosť poskytovania služieb MHD, zachovať dopravnú obslužnosť mesta a minimalizovať riziko vynechávania spojov,“ vysvetlil.
Prenájom autobusov bude financovaný z vlastných zdrojov DPMP. Celkové ročné predpokladané náklady na prenájom ôsmich vozidiel boli odhadnuté na približne 672.000 eur bez DPH. Finálna cena bude známa až po ukončení verejného obstarávania.
Aktuálne už prebieha verejná súťaž na 15 nových, dieselových autobusov. S ich dodaním a následným zaradením do prevádzky však dopravca počíta až v roku 2027.
DPMP podľa neho aktuálne prevádzkuje celkovo 47 autobusov vrátane troch prenajatých vozidiel. Priemerný vek autobusov je viac ako 7,5 roka, pričom až 19 z nich má viac ako desať rokov.
„Dlhodobý nedostatok prevádzkyschopných autobusov spôsobuje opakované komplikácie pri zabezpečovaní plynulého poskytovania služieb MHD. V tejto súvislosti musel DPMP od januára 2024 pristúpiť k obmedzeniu dennej výpravy, pričom aktuálne ide o 40 spojov,“ vysvetlil Tomek.
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov podľa jeho slov vzalo na vedomie spustenie procesu verejného obstarávania s cieľom prenájmu ôsmich autobusov. „Tieto vozidlá majú pomôcť zastabilizovať vozový park DPMP minimálne do času, kým dopravca zakúpi úplne nové autobusy. Hlavným cieľom je zabezpečiť kontinuitu a spoľahlivosť poskytovania služieb MHD, zachovať dopravnú obslužnosť mesta a minimalizovať riziko vynechávania spojov,“ vysvetlil.
Prenájom autobusov bude financovaný z vlastných zdrojov DPMP. Celkové ročné predpokladané náklady na prenájom ôsmich vozidiel boli odhadnuté na približne 672.000 eur bez DPH. Finálna cena bude známa až po ukončení verejného obstarávania.
Aktuálne už prebieha verejná súťaž na 15 nových, dieselových autobusov. S ich dodaním a následným zaradením do prevádzky však dopravca počíta až v roku 2027.