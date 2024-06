Vplyv na politiku kontinentu máme vďaka EÚ, hovoria Bratislavčania

Bratislava 8. júna (TASR) - Nikdy vo svojej histórii nemali Slováci možnosť mať vplyv na politiku týkajúcu sa celého kontinentu, takúto možnosť dostali až vstupom do Európskej únie (EÚ). To si treba uvedomiť a vážiť. Rovnako tak uvážlivo, s rozumom a odbornosťou i so zreteľom na budúcnosť túto možnosť využívať. Myslí si to Staromešťan Miroslav Behina.



"Vplyv môžeme veľmi ľahko stratiť. Bezvýznamnosť sme si už zažili stovky rokov," povedal pre TASR.



Nízka volebná účasť vo voľbách do europarlamentu na Slovensku je podľa neho zrkadlom úrovne vzdelania, poznania, kultúry, sebavedomia a nátury Slovákov. "Doma repcem, riešenia nemám a keď mám možnosť niečo reálne spraviť, zdupkám," poznamenal.



Eurovoľby považuje za dôležité aj Račan Pavel Drábik. Podľa neho by nemalo byť nikomu jedno, akí ľudia budú rozhodovať o obsahu nadnárodnej legislatívy. Avšak hoci sa v europarlamente tvoria a prijímajú všetky dôležité "únijné" politiky a stratégie, na samotný chod EÚ má stále výrazne vyšší vplyv kombinácia výsledkov parlamentných volieb v jednotlivých členských štátoch. "Preto tieto voľby vôbec 'neprežívam' tak intenzívne, ako parlamentné a prezidentské," povedal pre TASR Drábik.



Nízky záujem o eurovoľby na Slovensku si vysvetľuje aj silnou a dlhodobou frustráciou mnohých obyvateľov z toho, že sa nám ako krajine a spoločnosti ani po 20 rokoch členstva nedarí dosahovať štandardy životnej úrovne a príjmov zvyšku EÚ. Ľudia majú podľa neho pocit rezignácie z toho, že nevedia nijakým spôsobom ovplyvniť "ani len to, aké politické rozhodnutia sa prijímajú v Bratislave, takže nejaký Brusel je pre nich už ako niečo úplne abstraktné". A ak majú dlhodobo pocit, že sa ich osobný blahobyt nejako pozitívne neposúva vpred, len ťažko budeme podľa Drábika od takého človeka cítiť nejakú výraznú potrebu sa do tohto diania akokoľvek zapájať.