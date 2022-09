Vplyv sucha na výrobu pociťuje i Lesopoľnohospodársky majetok Ulič

Ulič 8. septembra (TASR) – Vplyv sucha na poľnohospodársku výrobu pociťujú aj v štátnom podniku Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič. Podľa jeho riaditeľky Jany Karnayovej musia dokupovať krmivo pre dobytok a rovnako zásobovať farmu Zboj vodou cisternami.



"Krmoviny pestujeme na ornej pôde s výmerou približne 300 hektárov, z toho 86 hektárov je kukurica na siláž, 204 hektárov ďatelinotrávne a trávne miešanky a desať hektárov úhor. Čo sa týka počtu kosieb krmovín na ornej pôde - ďatelinotrávne miešanky a trávne miešanky za posledné štyri roky to boli tri až štyri kosby. V roku 2022 k 6. septembru to bola jedna kosba," uviedla pre TASR Karnayová.



Krmoviny pestujú pre chov dobytka. Celkovo majú 720 kusov dobytka a chovajú ho pre produkciu mlieka.



Pri kukurici určenej na siláž sa výnos v rokoch 2018 - 2021 podľa Karnayovej pohyboval na úrovni 270 až 300 metrických centov na hektár. V stredu (7. 9.) končili silážovanie s výnosom 120 metrických centov na hektár. "Výpadok je viac ako 50 percent siláže," skonštatovala.



Trvalé trávne porasty využívajú na výrobu sena. V rovnakom období bola výroba sena v priemere 15.000 až 17.000 metrických centov. V roku 2022 vyrobili len 9000 metrických centrov.



"Čo sa týka krmiva, tak musíme niečo dokúpiť. Stavy sa snažíme udržať a finančne sa to dá vyčísliť až po ukončení prác v októbri. Dúfame, že sa podarí niečo ešte vyrobiť, ak teraz trochu poprší, aby sme to vydržali do jari," vysvetlila riaditeľka.



"Sucho sa podpísalo aj na pastve pre dojnice na farme Zboj. Od júla dojnice a jalovice na pastve prikrmujeme. Pre sucho nám vyschol zdroj vlastnej vody na farme Zboj a od 28. augusta tu musíme vodu pre zvieratá a chod farmy dovážať cisternou. Je to sedemkrát týždenne po minimálne 8000 litrov vody," dodala Karnayová.