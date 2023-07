Vrábel: Letné festivaly môžu viesť k podceneniu zostatkového alkoholu

Veľké Bierovce 7. júla (TASR) - Letné spoločenské podujatia a hudobné festivaly môžu viesť k podceneniu zostatkového alkoholu u vodičov. Na tlačovom brífingu v obci Veľké Bierovce v Trenčianskom okrese to povedal riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Tomáš Vrábel.



"Zradný je pocit, keď sa šofér síce cíti v poriadku, no jeho schopnosti sú pre zostatkový alkohol oslabené dokonca viac ako zvyčajne, pretože sa často spájajú aj s nedostatkom spánku. Ten významne ovplyvňuje reakcie vodičov. V spojení s alkoholom to môže byť o to vážnejšie," zdôraznil Vrábel.



Podľa výkonného riaditeľa Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) Vladimíra Machalíka sa v lete tisíce ľudí presúvajú na hudobné festivaly po celom Slovensku i do zahraničia. Tí, ktorí sa rozhodnú doraziť na podujatie autom, by nemali podceniť dostatok času na odbúranie alkoholu.



"S letnými festivalmi je neodmysliteľne spojené aj pivo, ktoré je sociálnym nápojom. Všetci si chceme užiť neopakovateľné chvíle s priateľmi, no zároveň sa vrátiť v zdraví domov. Vodiči majú navyše zodpovednosť nielen za seba, ale aj za posádku auta a ostatných účastníkov cestnej premávky a nesprávny odhad môže mať fatálne následky. Preto je lepšie buď siahnuť predo dňom odchodu po nealkoholickom pive, prípadne si naplánovať cestu verejnou dopravou," pripomenul Machalík.



Celoslovenskú akciu Buď rozumný zameranú na prevenciu proti alkoholu za volantom organizujú od mája Policajný zbor so SZVPS a oddelením bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy SR. Potrvá až do októbra. Vodičov, ktorí dodržia zákon, odmenenia nealkoholickým pivom.