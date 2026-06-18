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Vráble chcú modernizovať svoje informačné systémy
Mesto hľadalo riešenia v spolupráci s IT špecialistami a externými poradcami.
Autor TASR
Vráble 18. júna (TASR) - Mesto Vráble pripravuje projekt na modernizáciu svojich informačných systémov. Ako informovalo, náklady na technologickú časť modernizácie IT infraštruktúry mesta presiahnu 146.000 eur. Financovanie majú schvaľovať mestskí poslanci na rokovaní 24. júna.
Mestský úrad pripomenul, že zachovanie súčasného stavu IT infraštruktúry môže spôsobiť výpadky informačných systémov, obmedzenie výkonu jednotlivých agend mestského úradu a znížiť dostupnosti služieb pre občanov. „Predstavuje tiež zvýšené bezpečnostné riziká v oblasti ochrany dát a kybernetickej bezpečnosti,“ upozornil úrad.
Zároveň pripomenul, že na potrebu komplexnej modernizácie serverovej infraštruktúry opakovane upozorňovali aj odborní partneri mesta. „Externý dodávateľ služieb kybernetickej bezpečnosti identifikoval viaceré technické a bezpečnostné riziká vyplývajúce zo zastaranosti existujúceho vybavenia. Rovnako dodávateľ informačných systémov upozornil, že existujúca infraštruktúra nebude postačovať ani z kapacitného hľadiska,“ pripomenula radnica.
Mesto hľadalo riešenia v spolupráci s IT špecialistami a externými poradcami. „Vzhľadom na rozsah investície a finančné možnosti mesta bolo potrebné nájsť spôsob financovania. Technologickú časť projektu je možné financovať formou operatívneho leasingu, ktorý umožní rozložiť finančné zaťaženie do viacerých rokov a zároveň zabezpečí okamžitú realizáciu projektu,“ doplnil mestský úrad.
Mestský úrad pripomenul, že zachovanie súčasného stavu IT infraštruktúry môže spôsobiť výpadky informačných systémov, obmedzenie výkonu jednotlivých agend mestského úradu a znížiť dostupnosti služieb pre občanov. „Predstavuje tiež zvýšené bezpečnostné riziká v oblasti ochrany dát a kybernetickej bezpečnosti,“ upozornil úrad.
Zároveň pripomenul, že na potrebu komplexnej modernizácie serverovej infraštruktúry opakovane upozorňovali aj odborní partneri mesta. „Externý dodávateľ služieb kybernetickej bezpečnosti identifikoval viaceré technické a bezpečnostné riziká vyplývajúce zo zastaranosti existujúceho vybavenia. Rovnako dodávateľ informačných systémov upozornil, že existujúca infraštruktúra nebude postačovať ani z kapacitného hľadiska,“ pripomenula radnica.
Mesto hľadalo riešenia v spolupráci s IT špecialistami a externými poradcami. „Vzhľadom na rozsah investície a finančné možnosti mesta bolo potrebné nájsť spôsob financovania. Technologickú časť projektu je možné financovať formou operatívneho leasingu, ktorý umožní rozložiť finančné zaťaženie do viacerých rokov a zároveň zabezpečí okamžitú realizáciu projektu,“ doplnil mestský úrad.