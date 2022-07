Vráble chcú na Fidvári vybudovať z eurofondov archeopark s múzeom

Vráble 5. júla (TASR) - Mesto Vráble chce vybudovať archeopark s múzeom v archeologicky významnej lokalite Fidvár. Archeopark by mal vzniknúť na mieste osídlenia zo staršej doby bronzovej a mal by byť jedinečný v rámci celej strednej Európy. Podobný park existuje v poľskej Trzcinici. Financie na jeho vybudovanie chce mesto získať z eurofondov. Informoval o tom primátor Tibor Tóth.



V bezprostrednej blízkosti náleziska by mal vzniknúť skanzen a múzeum človeka staršej doby bronzovej. Vybudovanie skanzenu a múzea prepojí súčasnosť s minulosťou, laickej aj odbornej verejnosti nielen zo Slovenska umožní spoznať život človeka staršej doby bronzovej a v neposlednom rade prispeje k rozvoju turizmu v regióne, tvrdí primátor.



Systematický archeologický výskum lokality Fidvár sa uskutočnil v rokoch 2007 až 2017 v spolupráci Archeologického ústavu SAV v Nitre a pracovníkov z nemeckého Frankfurtu nad Mohanom. Odborným garantom bol archeológ Jozef Bátora. Podľa jeho slov významným unikátom tohto nálezu je, že sa podarilo zistiť 180 pôdorysov domov v radiálnom usporiadaní.