Vráble chcú urýchliť výstavbu okružnej križovatky

Vráble 16. júla (TASR) – Mesto Vráble chce urýchliť výstavbu okružnej križovatky na ceste I/51 Nitra – Vráble a ceste II/511 Vráble – Zlaté Moravce. Pôvodne určený štvorročný harmonogram realizácie prác sa pokúsi v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR a Slovenskou správou ciest (SSC) zredukovať maximálne na dva roky, informoval po pracovnom stretnutí so štátnym tajomníkom rezortu dopravy Jaroslavom Kmeťom primátor Tibor Tóth.



Celková predpokladaná hodnota diela pred verejným obstarávaním dosiahne 1,395 milióna eur. Táto suma zahŕňa zabezpečenie dokumentácie k územnému rozhodnutiu, dokumentácie k stavebnému povoleniu, realizačný projekt, inžiniersku činnosť, prekládky sietí, majetkoprávne vysporiadanie a samotnú realizáciu diela.



Realizáciu okružnej križovatky začalo vedenie mesta riešiť so zástupcami ministerstva a SSC už v roku 2016. Výsledkom vtedajšieho úsilia bolo spracovanie projektu dopravnej obslužnosti medzi Nitrou a Levicami, ktorého súčasťou je aj dopravná situácia v meste Vráble.



Okružná križovatka rieši problematiku plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy vo Vrábľoch, napomáha aj plynulému výjazdu z priemyselného parku po skončení zmeny, a tiež príchodu pracovníkov na zmenu zo Zlatých Moraviec. Križovatka je dôležitá aj z pohľadu ďalšieho investičného zámeru, ktorý sa bude v blízkom období realizovať. Tým je obchodné centrum, ktoré by sa malo vybudovať medzi čerpacou stanicou a riekou Žitava.