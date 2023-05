Vráble chcú v zrekonštruovanom Župnom dome vytvoriť centrum kultúry

Vráble 3. mája (TASR) – Mesto Vráble v okrese Nitra pripravuje rekonštrukciu budovy Župného domu. V ňom chce vytvoriť multifunkčné centrum kultúry v meste, ktoré by zahŕňalo mestské informačné centrum, výstavné priestory, priestory pre vytvorenie stálej expozície Fidvár či priestory na stretávanie sa občianskych združení. Investičný zámer budú schvaľovať poslanci mestského zastupiteľstva na svojom májovom zasadnutí.



Financie na realizáciu obnovy Župného domu chce samospráva získať z výzvy Ministerstva dopravy SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Cieľom výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.



Radnica v súvislosti s objektom aktuálne spolupracuje aj s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre. Po realizácii projektu má mesto úmysel požiadať Ministerstvo kultúry SR o zaradenie budovy do kategórie národných kultúrnych pamiatok. V prípade pozitívneho stanoviska by sa objekt mohol stať príjemcom grantov na tieto typy pamiatok. Mesto Vráble dá vypracovať štúdiu, ktorá bude podkladom pre obstaranie zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Celkové náklady sú vo výške 45.000 eur.



Dôležitým zámerom samosprávy je vytvoriť stálu expozíciu archeologickej lokality Fidvár, ktorá bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Na Fidvári sa nachádza sídlisko mimoriadneho významu, kde sa archeológom podarilo identifikovať rozsiahle sídlisko prvých poľnohospodárov spred zhruba 7000 rokov, ktorého časť bola ohradená.