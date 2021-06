Vráble chystajú očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľov na radnici

Vráble 2. júna (TASR) – Mesto Vráble pripravuje výjazdové očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Určené je seniorom a ťažko zdravotne postihnutým ľuďom, ktorí nemôžu cestovať do veľkokapacitných vakcinačných centier v kraji.



Radnica očkovanie organizuje v spolupráci so záchrannou zdravotnou službou. „Zabezpečená bude vakcína od Pfizer/BioNTech. Očkovanie sa uskutoční v budove mestského úradu 19. júna od 9. hodiny,“ informoval magistrát.



Ako pripomenul, záujemcovia sa môžu telefonicky hlásiť do 10. júna. „Poradie prihlásených ľudí bude určené podľa ich veku,“ oznámil mestský úrad.