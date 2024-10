Do zoznamu národných kultúrnych pamiatok pribudne sídlisko Fidvár

Vráble 3. októbra (TASR) - Zoznam národných kultúrnych pamiatok v meste Vráble sa rozšíri. Ku kostolu Preblahoslavenej Panny Márie, kaplnke Božia muka v Hornom Ohaji a súsošiu Pieta s pilierom a reliéfom v Hornom Ohaji pribudne archeologická lokalita, sídlisko pravekých kultúr od mladšej kamennej doby až po slovanské kultúry Fidvár. Návrh odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva, informovala radnica.



Do zoznamu pamätihodností pribudne pivnica vo viniciach Dyčianska hora. Ide o vínny domček rodiny Hrušovských, postavený v roku 1922. Rovnako sa tak stane v prípade pivnice vo viniciach na hore Prédium - vínny domček rodiny Fábryových, postavený po roku 1920.



Do zoznamu vrábeľských pamätihodností bude zapísaná aj pamätná tabuľa Spomienka na deportáciu Rómov. Od roku 2014 je umiestnená v areáli kostola. Medzi hnuteľné pamätihodnosti mesta Vráble pribudla aj pamätná tabuľa na pamiatku Ľudovíta Didiho na budove Reedukačného centra.



Zo zoznamu pamätihodností bude vyradený gazdovský dom na Štúrovej ulici. Podľa vedúcej oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu Ľubice Černákovej dostal rodinný dom približne z roku 1930 so zachovalou čelnou fasádou povolenie na rekonštrukciu a prístavbu ešte koncom roka 2016. Vráble prišli aj o ďalšiu pamätihodnosť, Váradyho kúriu v mestskej časti Dyčka. Rozhodnutie o odstránení zemianskej kúrie z prelomu 19. a 20. storočia nadobudlo platnosť už pred štyrmi rokmi, potvrdil magistrát.