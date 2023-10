Vráble hľadajú osobnosti, ktoré si zaslúžia udelenie mestských ocenení

Vráble 20. októbra (TASR) - Mesto Vráble vyzvalo verejnosť, aby navrhla osobnosti, ktoré si zaslúžia ocenenie. Ako informovala radnica, nominovaní môžu byť obyvatelia Vrábeľ, významní rodáci či organizácie, ktoré v meste pôsobia.



Návrhy s odôvodnením je možno posielať najneskôr do 26. októbra na sekretariát primátora. Mesto udeľuje svoje ocenia každoročne pri príležitosti výročia najstaršej písomnej zmienky o Vrábľoch. "Získavajú ho osobnosti a organizácie, ktoré šíria dobré meno nášho mesta, propagujú ho medzi svojimi spoluobčanmi alebo mu výrazne pomáhajú na poli ekonomickom, občianskom, kultúrnom, športovom či spoločenskom," doplnil mestský úrad.



Tento rok budú ocenenia odovzdané na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 10. novembra. "V roku 2022 boli ocenení verejným uznaním Vladimír Penzeš in memoriam, Mária Didiová in memoriam, Michal Šebeňa, Alex Mandák, Marta Zrubcová, Norbert Pavlis, Jozef Bušovský, Ladislav Pecek, Ľuboš Trubíni, Gabriela Tóthová a Dobrovoľný hasičský zbor Dyčka," pripomenula radnica.