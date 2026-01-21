< sekcia Regióny
Komunikáciu na sídlisku Lúky vo Vrábľoch po oprave sprejazdnia
Komunikácia na sídlisku Lúky musela byť od decembra uzatvorená pre havarijný stav stropnej dosky teplovodného kanála.
Autor TASR
Vráble 21. januára (TASR) - Komunikáciu medzi Materskou školou Lúky a kotolňou na biomasu vo Vrábľoch po rekonštrukcii opäť sprejazdnia. Ako informovalo mesto, pre vodičov bude prístupná od piatka 23. januára.
Komunikácia na sídlisku Lúky musela byť od decembra uzatvorená pre havarijný stav stropnej dosky teplovodného kanála. „Ten sa podarilo odstrániť a cesta bude sprejazdnená. Upozorňujeme však, že práce na rekonštrukcii samotnej komunikácie budú pokračovať aj naďalej, predbežne do 28. februára 2026. Všetko bude závisieť od poveternostných podmienok,“ pripomenula radnica.
