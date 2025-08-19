< sekcia Regióny
Vráble chcú nové zariadenie pre seniorov dostavať do konca roka
Pokračovaním projektu sa zaoberali aj mestskí poslanci, ktorí na rokovaní 18. augusta schválili dokumenty potrebné pre ďalšiu výstavbu.
Autor TASR
Vráble 19. augusta (TASR) - Výstavbu zariadenia pre seniorov v časti Dyčka vo Vrábľoch majú ukončiť do záveru tohto roka. Informoval o tom mestský úrad, podľa ktorého stavebné práce na budúcom sociálno-zdravotnom zariadení napredujú plynule.
Pokračovaním projektu sa zaoberali aj mestskí poslanci, ktorí na rokovaní 18. augusta schválili dokumenty potrebné pre ďalšiu výstavbu. „Súčasťou prác je aj vybudovanie nového podzemného elektrického vedenia a rozpojovacej a istiacej skrine, ktoré budú umiestnené na pozemku vo vlastníctve mesta. S tým súvisí zriaďovanie vecných bremien a ďalšie administratívne úkony,“ uviedla radnica.
Na budove zariadenia pre seniorov sú už pripravené rozvody kúrenia, hotová je aj fasáda. „Od budúceho roka by do zariadenia mali prichádzať prví klienti. Zariadenie preto bude čoskoro prijímať sociálnych pracovníkov, opatrovateľky, zdravotné sestry, upratovací personál či kuchárky,“ doplnil primátor Viktor Németh.
Pokračovaním projektu sa zaoberali aj mestskí poslanci, ktorí na rokovaní 18. augusta schválili dokumenty potrebné pre ďalšiu výstavbu. „Súčasťou prác je aj vybudovanie nového podzemného elektrického vedenia a rozpojovacej a istiacej skrine, ktoré budú umiestnené na pozemku vo vlastníctve mesta. S tým súvisí zriaďovanie vecných bremien a ďalšie administratívne úkony,“ uviedla radnica.
Na budove zariadenia pre seniorov sú už pripravené rozvody kúrenia, hotová je aj fasáda. „Od budúceho roka by do zariadenia mali prichádzať prví klienti. Zariadenie preto bude čoskoro prijímať sociálnych pracovníkov, opatrovateľky, zdravotné sestry, upratovací personál či kuchárky,“ doplnil primátor Viktor Németh.