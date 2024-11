Vráble chcú ukončiť práce na uzavretí skládky Židová budúc rok

Vráble 12. novembra (TASR) - Mesto Vráble pokračuje už druhý rok v prácach na uzavretí skládky odpadov Židová. Ako informovala radnica, projekt by mal byť ukončený v máji 2025.



S uzatváraním skládky sa začalo už v roku 2023. Zatiaľ posledný kontrolný deň na stavenisku vykonalo mesto 6. novembra. "Na tento rok boli zemné práce ukončené. Na budúci rok sa v zmysle projektovej dokumentácie musia realizovať dva kontrolné vrty a vybudovať odvodňovacie rigoly. Blížime sa tak ku konečnému odstráneniu environmentálnej záťaže," uviedol mestský úrad.



Skládka Židová bola vybudovaná ešte v roku 1989. Je vo vlastníctve mesta, ktoré sa o jej uzatvorenie a rekultiváciu snaží už od roku 2008. Doteraz však na projekt nemalo dostatok financií. Situácia sa zmenila vlani, keď mesto dostalo možnosť čerpať z Environmentálneho fondu úver vo výške 883.000 eur, s dĺžkou splácania od troch do 20 rokov a s úrokovou sadzbou 0,1 percenta.



Ako pripomenul primátor Vrábeľ Viktor Németh, v roku 2022 bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu v Nitre, ktoré nariaďovalo začať s prácami. "Skládka Židová bola aj predmetom žaloby Európskej komisie na Slovenskú republiku a Ministerstvo životného prostredia SR veľmi intenzívne monitorovalo naše kroky. Nikoho z nás neteší, že najväčšou investíciou mesta v tomto období je sanovanie dôsledkov z minulosti. K bezodkladnému riešeniu tejto problematiky sme pristúpili preto, aby sme predišli uloženiu pokút a sankcií, ktoré by v prípade nečinnosti boli adresované mestu Vráble," skonštatoval pred časom Németh.