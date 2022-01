Vráble chcú získať dotáciu aj na kompostéry

Vráble 20. januára (TASR) – Mesto Vráble sa pripravuje na zber kuchynského odpadu z domácností. Radnica už pripravuje projekt, na ktorý chce získať z Environmentálneho fondu dotáciu viac ako 108.000 eur.



Celková výška nákladov projektu zameraného na zber biologicky rozložiteľného odpadu vo Vrábľoch je takmer 114.000 eur. Mesto sa má na ňom podieľať spolufinancovaním vo výške necelých 5700 eur. „Hlavným cieľom je na jednej strane legislatívna povinnosť, ktorú mesto Vráble musí naplniť. Na druhej strane je to predovšetkým odčlenenie tokov biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a zelených odpadov zo zmesového komunálneho odpadu,“ uviedol mestský úrad.



V prípade, že sa mestu podarí získať dotáciu, využije ju na nákup a distribúciu 1250 kusov 1050-litrových kompostérov do individuálnej bytovej výstavby. Mesto tiež plánuje nakúpiť 2450 kusov perforovaných košíkov na kuchynský odpad do domácností v bytových domoch. „Prínosom projektu je hlavne vytriedenie a zhodnotenie kuchynského odpadu. Jeho postupné vyčlenenie z komunálneho zmesového odpadu sa prejaví aj v úspore finančných prostriedkov mesta,“ pripomenula radnica.