Vráble odstránili kovové srdce na plastové vrchnáky spred radnice

Vráble 15. augusta (TASR) - Mesto Vráble odstránilo kovové srdce na plastové vrchnáky spred budovy mestského úradu. Povolenie na užívanie verejného priestranstva na Hlavnej ulici s cieľom umiestnenia kovového srdca získalo občianske združenie Mládežnícky parlament. Platilo do konca roka 2021, informovala radnica.



Pred odstránením srdca mesto písomne oboznámilo združenie s tým, že schválený termín užívania verejného priestranstva sa skončil. O odstránenie požiadalo do 12. júna tohto roka. Do dnešného dňa však nedostalo odpoveď. "Vyzdvihujeme sociálny rozmer poskytovanej pomoci prostredníctvom srdca a zároveň upozorňujeme, že podporiť charitatívne organizácie a jednotlivcov je stále možné rôznymi formami," skonštatoval magistrát.



Vedenie mesta poukázalo aj na skutočnosť, že podľa pripravovanej zmeny európskej legislatívy o zálohovaní fliaš od júla 2024 budú musieť byť všetky vrchnáky napevno prichytené k plastovej fľaši.