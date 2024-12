Vráble zvyšujú poplatok za odpad miernejšie

Vráble 16. decembra (TASR) - Mesto Vráble v roku 2025 zvýši poplatok za likvidáciu komunálneho dopadu. Ako informovala radnica, nárast poplatkov však bude miernejší ako sa pôvodne očakávalo.



Novú sadzbu schválili mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní. Podľa pôvodného návrhu sa mal poplatok za odpad zvýšiť z necelých 40 eur na 50 eur. "Napokon bol schválený poplatok 44 eur na osobu a rok. Táto zmena nastala v dôsledku odkladu zavedenia povinnej mechanicko-biologickej úpravy odpadu," vysvetlila radnica.



Ako pripomenul mestský úrad, zvyšovanie cien súvisí so zvýšením DPH v roku 2025 a tiež s rastom nákladov na odvoz, spracovanie a likvidáciu odpadu. Mesto zároveň plánuje investovať do lepšej hygieny v okolí odpadových nádob a zaviesť pilotný projekt elektronického zabezpečenia vstupu do stojísk.



Do výšky poplatku je okrem odvozu a likvidácie odpadu zahrnutý aj zber a spracovanie biologicky rozložiteľných odpadkov, prevádzka zberného dvora, likvidácia nadrozmerného odpadu, údržba verejných priestranstiev či odstraňovanie čiernych skládok. Ako doplnil mestský úrad, celkové predpokladané náklady na odpadové hospodárstvo Vrábeľ v roku 2025 predstavujú sumu 647.853 eur.