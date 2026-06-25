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Jarmok vo Vrábľoch si vynúti viaceré dopravné obmedzenia

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Vo štvrtok budú od 15.30 h uzatvorené parkoviská v okolí mestského úradu.

Autor TASR
Vráble 25. júna (TASR) - Vo Vrábľoch sa vo štvrtok začínajú viaceré dopravné obmedzenia. Ako informovala radnica, dočasné zmeny v doprave si vynútil mestský jarmok.

Vo štvrtok budú od 15.30 h uzatvorené parkoviská v okolí mestského úradu. Ich plocha bude vyhradená pre stánky s občerstvením. Parkoviská zostanú uzatvorené počas celého konania jarmoku.

Podujatie si vynúti aj ďalšie obmedzenia. „V piatok 26. a v sobotu 27. júna budú uzavreté ulice Krátka a Hlavná i s bočnými uličkami. Na oboch budú sústredené predajné stánky. Vodičov žiadame o väčšiu opatrnosť a využívanie vyznačených obchádzkových trás,“ doplnila radnica.
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