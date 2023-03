Mestu Vráble sa vlani podarilo vytriediť vyše 48 percent odpadov

Vráble 22. marca (TASR) - Mestu Vráble sa v priebehu minulého roka podarilo dosiahnuť mieru triedenia odpadu na úrovni 48,33 percenta. Ako informovala radnica, vlani mieru vyseparovaného odpadu značne ovplyvnilo zavedenie zálohovania plastových fliaš a kovových nápojových obalov.



Mestu sa v priebehu roka darilo vylúčiť zo zmesových komunálnych odpadov predovšetkým plastové a kovové obaly, tetrapaky, sklo, papier, kuchynské odpady, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, vykúpené kovy, drevo, elektroodpad, drobný stavebný odpad i nebezpečné odpady. "Veľkým pozitívom je zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý bol vyvezený na skládku. V porovnaní s rokom 2021 to bolo takmer o 149 ton menej," uviedol mestský úrad.



Podľa radnice je pozitívny trend v separácii odpadov vo Vrábľoch badateľný posledné tri roky a množstvo vyseparovaného odpadu chce mesto ďalej zvyšovať. "Jedným z našich cieľov je zvýšenie miery vytriedenia odpadov na úroveň 50 a viac percent. To so sebou prinesie finančný efekt v podobe zníženia sadzby poplatku za uloženie zmesových komunálnych odpadov na skládku," doplnila radnica.