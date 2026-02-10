< sekcia Regióny
Vráble modernizujú osvetlenie na štyroch frekventovaných uliciach
Cieľom projektu je zvýšenie kvality osvetlenia, zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Náklady na modernizáciu dosiahnu 93.053 eur s DPH.
Autor TASR
Vráble 10. februára (TASR) - Mesto Vráble modernizuje verejné osvetlenie na štyroch frekventovaných uliciach v meste. Projekt zahŕňa rozšírenie a modernizáciu 153 svietidiel na uliciach Štúrova, Hlavná, Levická a Staničná. Práce aktuálne pokračujú výmenou svietidiel na Hlavnej ulici, informovala radnica.
Cieľom projektu je zvýšenie kvality osvetlenia, zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Náklady na modernizáciu dosiahnu 93.053 eur s DPH. Práce by mali byť ukončené do konca marca tohto roka.
Cieľom projektu je zvýšenie kvality osvetlenia, zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Náklady na modernizáciu dosiahnu 93.053 eur s DPH. Práce by mali byť ukončené do konca marca tohto roka.