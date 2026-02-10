Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
< sekcia Regióny

Vráble modernizujú osvetlenie na štyroch frekventovaných uliciach

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Cieľom projektu je zvýšenie kvality osvetlenia, zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Náklady na modernizáciu dosiahnu 93.053 eur s DPH.

Autor TASR
Vráble 10. februára (TASR) - Mesto Vráble modernizuje verejné osvetlenie na štyroch frekventovaných uliciach v meste. Projekt zahŕňa rozšírenie a modernizáciu 153 svietidiel na uliciach Štúrova, Hlavná, Levická a Staničná. Práce aktuálne pokračujú výmenou svietidiel na Hlavnej ulici, informovala radnica.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality osvetlenia, zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Náklady na modernizáciu dosiahnu 93.053 eur s DPH. Práce by mali byť ukončené do konca marca tohto roka.
.

Neprehliadnite

SR je členom UNESCO 33 rokov, J. Blanár vyzdvihol renomé krajiny

VIDEO: Vlhová pred návratom: Víťazstvo je už to, že som tu

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších