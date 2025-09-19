< sekcia Regióny
Vráble nasadili do boja s premnoženými holubmi balóny i makety dravcov
Ide o prvé opatrenia mesta v boji proti premnoženej populácii holuba hrivnáka.
Autor TASR
Vráble 19. septembra (TASR) - Mesto Vráble osadilo na detských ihriskách na sídliskách Žitava a Lúky i na stĺpoch verejného osvetlenia na Čerešňovej ulici makety dravcov a špeciálne odplašujúce balóny. Ide o prvé opatrenia mesta v boji proti premnoženej populácii holuba hrivnáka, informovala hovorkyňa mesta Dominika Zúborová.
Holub hrivnák, náš najväčší holub a zároveň zákonom chránený druh, spôsobuje vo Vrábľoch stále väčšie problémy. Znečisťuje ihriská, autá, chodníky i vchody do bytoviek. Úlohou nainštalovaných prvkov je napodobniť prirodzených nepriateľov holubov a odplašiť vtáky z miest, kde spôsobujú najväčšie problémy, skonštatovala referentka ochrany životného prostredia Mestského úradu vo Vrábľoch Klaudia Šemeláková. Ak sa balóny osvedčia, budú sa pred začiatkom budúcoročnej hniezdnej sezóny inštalovať aj na ďalších miestach na sídliskách.
Mesto Vráble získalo povolenie na odchyt holubov hrivnákov od Okresného úradu Nitra, odboru lesného a pozemkového. Odchyt je realizovaný postupne, popri ďalších opatreniach. Inštalované boli aj živé pasce na holuby. Popri odchyte plánuje samospráva aj pravidelné čistenie chodníkov v najviac zasiahnutých lokalitách.
Podľa vedenia mesta je problém potrebné riešiť komplexne a dlhodobo, s ohľadom na ochranu prírody aj na potreby obyvateľov. Zároveň apeluje na obyvateľov, aby holuby nekŕmili a nepodporovali tak ich premnoženie.
