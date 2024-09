Vráble očakávajú od organizácie cestovného ruchu rozvoj turizmu

Vráble 25. septembra (TASR) - Mesto Vráble chce vstúpiť do Nitrianskej organizácie cestovného ruchu (NOCR). Od svojho vstupu do organizácie očakáva samospráva lepšiu propagáciu mesta, zvýšenie počtu turistov, vzdelávacie a informačné aktivity a moderný systém strategického riadenia turistickej destinácie. Podanie prihlášky na členstvo v NOCR odsúhlasili mestskí poslanci na svojom septembrovom zasadnutí.



Mestskí poslanci odsúhlasili uznesenie, v ktorom sa výška každoročného členského príspevku bude pohybovať od povinného minima 500 eur pre samosprávy do maximálnej výšky 50 percent z príjmu mesta Vráble z dane za ubytovanie za predošlý kalendárny rok. Finálnu sumu ročného členského príspevku budú zakaždým schvaľovať poslanci pri návrhu rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok, informovala Dominika Zúborová z vrábeľského mestského úradu.



NOCR bola založená v roku 2012. Združuje samosprávne, podnikateľské a iné subjekty pôsobiace v regióne. V súčasnosti má organizácia 22 členov. Jej aktivity sú zamerané na zvyšovanie počtu návštevníkov a predĺženie počtu dní strávených v regióne.



Od roku 2020 je NOCR majiteľom ochrannej známky regionálny produkt Ponitrie. Vlani získala z rezortu dopravy dotáciu vo výške 76.000 eur. Finančné zdroje používa na rozvíjanie udržateľného cestovného ruchu v regióne a jeho rozvoj, na podporu činnosti svojich členov, na vytváranie podujatí či propagáciu cykloturistiky.