Mesto Vráble odkúpi kaplnku sv. Urbana, aby ju mohlo zrekonštruovať

Vráble 19. apríla (TASR) - Mesto Vráble odkúpi od rímskokatolíckej cirkvi kaplnku sv. Urbana. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom aprílovom rokovaní.



Historická pamiatka, ktorá stojí približne 200 rokov vo vrábeľských viniciach, by potrebovala rekonštrukciu. Na to, aby mohlo mesto do obnovy kaplnky a revitalizácie jej okolia investovať, musí byť jeho majetkom. „Prebehli rokovania primátora mesta so správcom farského úradu, kde došlo k dohode, že katolícka cirkev postúpi stavbu uvedenej kaplnky do majetku mesta Vráble, a to za cenu zodpovedajúcu nákladom na jej majetkové usporiadanie,“ informovala radnica.



Mesto tak kaplnku kúpi od cirkvi za 400 eur. „Zrealizuje sa to so zámerom zabezpečiť prístup k čerpaniu prostriedkov z podporných zdrojov Európskej únie, keď mesto bude oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok,“ uviedol magistrát.



Mesto zároveň prisľúbilo, že rekonštrukcia kaplnky a všetky úpravy jej okolia budú aj naďalej spĺňať podmienky sakrálnej stavby bez rušivých elementov v jej okolí. „Bude slúžiť pre nerušené vysluhovanie pobožností celému farskému spoločenstvu,“ pripomenula radnica.