Vráble ponúkajú nájomníkom pre obnovu Župného domu náhradné priestory
Autor TASR
Vráble 17. mája (TASR) - Mesto Vráble získalo dotáciu z eurofondov na rekonštrukciu Župného domu, známeho ako Stoličný dom. Primátor Viktor Németh podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 1.161.226 eur. Jeho poskytovateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027, informovala Dominika Zúborová z mestského úradu.
V budove na rohu Hlavnej a Krátkej ulice sídli múzeum a niekoľko prevádzok. „Mesto aktívne komunikuje s nájomníkmi priestorov v Stoličnom dome. Ponúklo im aktuálne dostupné náhradné priestory vo vlastníctve mesta. Rokovania o ďalších podmienkach nájmu pokračujú,“ skonštatovala Zúborová.
Druhá najstaršia budova v meste postavená v rokoch 1831 až 1832 prejde komplexnou rekonštrukciou. Tá zahŕňa zateplenie strešného plášťa, výmenu okien a dverí, modernizáciu systémov chladenia, vetrania a osvetlenia. Súčasťou projektu je aj realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia a inštalácia zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.
