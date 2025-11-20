< sekcia Regióny
Vráble poskytnú zo svojho rozpočtu dotácie na viaceré oblasti
Dotácie môžu získať právnické osoby na aktivity zamerané na šport a rozvoj telesnej kultúry či na vzdelávacie aktivity pre mládež.
Autor TASR
Vráble 20. novembra (TASR) - Mesto Vráble poskytne aj na budúci rok dotácie na rôzne verejnoprospešné projekty. Ako informovala radnica, z mestského rozpočtu budú podporené projekty z viacerých oblastí.
Dotácie môžu získať právnické osoby na aktivity zamerané na šport a rozvoj telesnej kultúry či na vzdelávacie aktivity pre mládež. Mesto podporí tiež ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodného dedičstva a rozvoj vinohradníctva. Dotácie budú okrem toho smerovať aj na aktivity v kultúre a kreatívnom priemysle, na ochranu kultúrnych pamiatok a rozvoj medzinárodnej spolupráce, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
V roku 2026 budú podporené aj projekty zamerané na sociálnu oblasť, podporu verejného zdravia, humanitárnu starostlivosť či ochranu ľudských práv. „Mesto poskytne dotácie tiež na aktivity vo verejnom priestore a na inovácie a informatizáciu. Termín podávania žiadostí je do 19. decembra 2025,“ doplnila radnica.
