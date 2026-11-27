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Vráble pre poruchu nosnej konštrukcie zavreli športovú halu
V prevádzke zostáva iba posilňovňa.
Autor TASR
Vráble 27. novembra (TASR) - Vrábeľská radnica uzavrela mestskú športovú halu T-18, v prevádzke zostáva iba posilňovňa. Ako informovala, dôvodom je porucha nosnej strešnej konštrukcie.
Aktuálne v budove prebieha podrobná diagnostika, zároveň sa posudzujú možnosti riešenia a následné sprístupnenie objektu. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu nebude možné využívať priestory športovej haly ani počas mesiaca december,“ uviedol mestský úrad.
Mesto zároveň zdôraznilo, že si uvedomuje komplikácie, ktoré vzniknutá situácia spôsobuje športovým klubom, organizáciám a ďalším používateľom haly. „Prvoradou prioritou však zostáva bezpečnosť všetkých návštevníkov a používateľov objektu. O ďalšom vývoji situácie a možnostiach opätovného využívania športovej haly bude verejnosť priebežne informovaná,“ doplnila radnica.
Aktuálne v budove prebieha podrobná diagnostika, zároveň sa posudzujú možnosti riešenia a následné sprístupnenie objektu. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu nebude možné využívať priestory športovej haly ani počas mesiaca december,“ uviedol mestský úrad.
Mesto zároveň zdôraznilo, že si uvedomuje komplikácie, ktoré vzniknutá situácia spôsobuje športovým klubom, organizáciám a ďalším používateľom haly. „Prvoradou prioritou však zostáva bezpečnosť všetkých návštevníkov a používateľov objektu. O ďalšom vývoji situácie a možnostiach opätovného využívania športovej haly bude verejnosť priebežne informovaná,“ doplnila radnica.