Vráble pripravujú komplexnú rekonštrukciu Moravskej ulice

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť komfort a bezpečnosť vodičov aj chodcov.

Autor TASR
Vráble 18. októbra (TASR) - Mesto Vráble v okrese Nitra pripravuje komplexnú rekonštrukciu Moravskej ulice. Práce na oprave povrchu aj časti chodníkov sa začnú v pondelok 20. októbra a potrvajú do soboty 8. novembra a vyžiadajú si dopravné obmedzenia, informovala radnica.

Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť komfort a bezpečnosť vodičov aj chodcov. Počas prác budú odstránené nerovnosti, obnovené obrubníky, zlepší sa odvodnenie ulice.

V dňoch od 20. do 24. októbra sa začnú prípravné práce, uzavreté bude parkovisko pri vjazde na Moravskú ulicu. V sobotu 25. októbra bude z dôvodu frézovania povrchu ulica čiastočne uzavretá.

Od pondelka 27. októbra sa začne oprava obrubníkov, doplnenie a výšková úprava uličných vpustí a poklopov. Práce potrvajú do 7. novembra. V sobotu 8. novembra bude v čase od 6.00 do 18.00 h úplne uzavretá Moravská ulica. Dôvodom bude pokládka novej asfaltovej vrstvy.
