Vráble pripravujú projekt revitalizácie Parku kpt. Nálepku
Počíta sa v ňom s vybudovaním pocitového chodníka, s alejou, s lúčnou výsadbou, rekreačnou i oddychovou zónou.
Autor TASR
Vráble 26. októbra (TASR) - Mesto Vráble pripravuje revitalizáciu Parku kpt. Nálepku. Ako informovalo, celkové náklady na projekt sú takmer 729.000 eur. Podstatnú časť nákladov chce radnica financovať prostredníctvom dotácie z Fondu na podporu cestovného ruchu. Maximálna výška príspevku je podľa radnice 500.000 eur.
Mesto pripomenulo, že park je v nevyhovujúcom stave a nie je vhodný na využívanie verejnosťou. Celý priestor si preto vyžaduje urbanistické, architektonické, krajinárske a sadovnícke riešenia. „V súčasnosti je park málo využívaný a viac-menej bez mobiliáru. Pri vhodnom rozzónovaní aktivít v priestore, doplnením vybavenia, herných detských prvkov a výsadby má predpoklad stať sa inšpiratívnym, zdravým prostredím pre všetky vekové kategórie. Účelom projektu je vytvorenie funkčného a estetického priestoru na relax a oddych. Navrhované riešenie podporuje a dopĺňa už existujúce vegetačné výsadby,“ konštatuje sa v opise projektu.
Počíta sa v ňom s vybudovaním pocitového chodníka, s alejou, s lúčnou výsadbou, rekreačnou i oddychovou zónou. „Všetky zóny budú doplnené lavičkami a košmi. Park bude doplnený chodníkmi, detským ihriskom i výsadbou stromov, kríkov a záhonov. V navrhovanej centrálnej zóne bude osadený spoločenský prístrešok, cortenová fontána a zrekonštruované existujúce súsošie,“ uviedol mestský úrad.
