Vráble: Prvá etapa turbo-okružnej križovatky sa začne 5. augusta

Vráble 1. augusta (TASR) - Realizácia prvej etapy výstavby turbo-okružnej križovatky vo Vrábľoch sa začne v pondelok 5. augusta. Počas nej bude vybudovaná pravá polovica križovatky a pravého jazdného pruhu v rámci stavby I/51 a II/511 Vráble, križovatka. Práce by mali trvať do konca októbra, informovala radnica.



Stavebné práce si vyžiadajú čiastočnú uzáveru cesty I/51. Z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bude počas prvej etapy prác dočasne zrušená autobusová zastávka Vráble, rázcestie k železničnej stanici.



Turbo-okružnú križovatku budú tvoriť dva jazdné pruhy so šírkou 3,25 metra. Namiesto terajšej križovatky v tvare T bude vybudovaná štvorramenná križovatka. Vedenie mesta očakáva, že po dostavbe okružnej križovatky sa zvýši plynulosť dopravy na výrazne vyťaženej trase Nitra - Levice - Zlaté Moravce.



O výstavbe križovatky sa rozhodlo v roku 2022. Víťazným uchádzačom verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby sa stala spoločnosť ViOn, Zlaté Moravce, ktorá v marci tohto roka podpísala zmluvu o dielo so Slovenskou správou ciest. Zmluvná cena diela je 2.278.385 eur. Zhotoviteľ prevzal stavenisko 29. mája, odkedy začala plynúť osemmesačná lehota výstavby.