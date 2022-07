Vráble upozorňujú na pohyb medveďa v mestskej časti Dyčka

Vráble 4. júla (TASR) - Mesto Vráble v okrese Nitra upozorňuje obyvateľov na pohyb medveďa hnedého v blízkosti mesta. Medveďa spozorovali v katastri mestskej časti Dyčka, o čom vedenie mesta informovala štátna polícia. Medveď sa pohyboval v okolí železnice v smere na obec Paňa a smeroval k vinohradom. Upozornil na to magistrát, ktorý žiada občanov o zvýšenú opatrnosť v tejto lokalite.



Vedenie mesta komunikovalo so zásahovým tímom medveďa hnedého, so štátnou i mestskou políciou. "O pohybe medveďa sme hovorili aj s miestnymi poľovníckymi združeniami," informovala radnica.



Občanom odporúča pri pobyte v prírode chodiť v skupinách a nie samostatne, vytvárať primeraný hluk, pri spozorovaní medveďa zastaviť a pomaly ustupovať. "V žiadnom prípade medveďa neobchádzajte, ani mu nekrižujte cestu. Ak je to možné a bezpečné, vyhotovte fotografiu alebo iný záznam, ktorý následne poskytneme zásahovému tímu," odporúča vedenie mesta.