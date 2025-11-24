< sekcia Regióny
Vráble rekonštruujú priestory polikliniky, hlavný vstup je uzavretý
Práce budú postupne pokračovať do konca kalendárneho roka.
Autor TASR
Vráble 24. novembra (TASR) - Mesto Vráble v okrese Nitra upozorňuje verejnosť na uzatvorenie hlavného vstupu do mestskej polikliniky. Dôvodom je pokračujúca rekonštrukcia objektu, informovala radnica. Hlavný vstup zostane uzavretý do 28. novembra. Pacienti a personál môžu počas tohto týždňa využívať zadný vstup.
Počas rekonštrukcie budú vymenené poškodené PVC podlahy za novú dlažbu v priestoroch vstupnej chodby so schodiskom na prízemí pri hlavnom vstupe, chodby pred chirurgickou ambulanciou, RTG, rehabilitáciami a v priestoroch chodby na prvom poschodí pri laboratóriu, internej a všeobecnej ambulancii. Práce budú postupne pokračovať do konca kalendárneho roka. Výmena podláh je financovaná z vlastných zdrojov vo výške 14.849,54 eur vrátane DPH, potvrdil magistrát.
