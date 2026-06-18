Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. jún 2026Meniny má Meniny má Vratislav
< sekcia Regióny

Vráble sa stanú súčasťou SP juniorov v cestnej cyklistike

.
Ilustračné foto. Foto: TASR – Martin Palkovič

Na štart sa postaví viac ako 80 mladých cyklistov z deviatich krajín sveta, ktorí budú bojovať o cenné body do celkového hodnotenia.

Autor TASR
Vráble 18. júna (TASR) - Mesto Vráble sa stane súčasťou Svetového pohára (SP) juniorov v cestnej cyklistike. Počas víkendu 20. a 21. júna povedie cez mesto trasa 63. ročníka Medzinárodných dní cyklistiky. Medzinárodné podujatie je zaradené do seriálu Svetového pohára juniorov, informovala radnica.

Na štart sa postaví viac ako 80 mladých cyklistov z deviatich krajín sveta, ktorí budú bojovať o cenné body do celkového hodnotenia. Pelotón prejde Vrábľami počas soboty aj nedele trikrát. V čase od 10.00 do 13.30 h treba počítať s krátkodobou reguláciou dopravy pri prejazde pretekárov, upozornil magistrát. Dopravu budú usmerňovať príslušníci Policajného zboru a organizátori podujatia.
.

Neprehliadnite

Prezident ratifikoval zmluvu medzi SR a Českom o policajnej spolupráci

Odborníci: Pribúdajú letné dni s vyšším ozónom, dráždi dýchacie cesty

Trump podpísal dohodu s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe

Vláda vo štvrtok požiada parlament o vyslovenie dôvery