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Vráble sa stanú súčasťou SP juniorov v cestnej cyklistike
Na štart sa postaví viac ako 80 mladých cyklistov z deviatich krajín sveta, ktorí budú bojovať o cenné body do celkového hodnotenia.
Autor TASR
Vráble 18. júna (TASR) - Mesto Vráble sa stane súčasťou Svetového pohára (SP) juniorov v cestnej cyklistike. Počas víkendu 20. a 21. júna povedie cez mesto trasa 63. ročníka Medzinárodných dní cyklistiky. Medzinárodné podujatie je zaradené do seriálu Svetového pohára juniorov, informovala radnica.
Na štart sa postaví viac ako 80 mladých cyklistov z deviatich krajín sveta, ktorí budú bojovať o cenné body do celkového hodnotenia. Pelotón prejde Vrábľami počas soboty aj nedele trikrát. V čase od 10.00 do 13.30 h treba počítať s krátkodobou reguláciou dopravy pri prejazde pretekárov, upozornil magistrát. Dopravu budú usmerňovať príslušníci Policajného zboru a organizátori podujatia.
Na štart sa postaví viac ako 80 mladých cyklistov z deviatich krajín sveta, ktorí budú bojovať o cenné body do celkového hodnotenia. Pelotón prejde Vrábľami počas soboty aj nedele trikrát. V čase od 10.00 do 13.30 h treba počítať s krátkodobou reguláciou dopravy pri prejazde pretekárov, upozornil magistrát. Dopravu budú usmerňovať príslušníci Policajného zboru a organizátori podujatia.