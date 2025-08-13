< sekcia Regióny
Vrábeľská radnica ponúkne seriál venovaný osobnostiam mesta
Fiktívne portréty osobností, ktorých osud bol spojený s Vrábľami, vytvoril lokálpatriot Ľuboš Trubíny.
Autor TASR
Vráble 13. augusta (TASR) - Vrábeľská radnica ponúkne svojim obyvateľom seriál venovaný významným osobnostiam z histórie mesta. Ako informovala, jednotlivé portréty bude postupne zverejňovať na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.
Fiktívne portréty osobností, ktorých osud bol spojený s Vrábľami, vytvoril lokálpatriot Ľuboš Trubíny. „Využil pritom umelú inteligenciu. Tá sa inšpirovala olejomaľbami a opismi historických postáv, niektoré sú aj umelecky dotvorené,“ uviedol mestský úrad.
Séria ponúkne portréty viac ako 25 mužov a žien, ktorí sa zapísali do dejín Vrábeľ. „Predstavíme prvého známeho farára vo Vrábľoch i to, ktorý Vrábľan študoval vo Viedni a v Lipsku ešte v 15. storočí alebo ktorý kapitán viedol našich vojakov do slávnej vozokanskej bitky. Začneme už čoskoro. Každý deň predstavíme jednu významnú osobnosť z histórie nášho mesta, od stredovekých duchovných a šľachticov cez vojakov a učencov až po moderných dejateľov,“ doplnila radnica.
Fiktívne portréty osobností, ktorých osud bol spojený s Vrábľami, vytvoril lokálpatriot Ľuboš Trubíny. „Využil pritom umelú inteligenciu. Tá sa inšpirovala olejomaľbami a opismi historických postáv, niektoré sú aj umelecky dotvorené,“ uviedol mestský úrad.
Séria ponúkne portréty viac ako 25 mužov a žien, ktorí sa zapísali do dejín Vrábeľ. „Predstavíme prvého známeho farára vo Vrábľoch i to, ktorý Vrábľan študoval vo Viedni a v Lipsku ešte v 15. storočí alebo ktorý kapitán viedol našich vojakov do slávnej vozokanskej bitky. Začneme už čoskoro. Každý deň predstavíme jednu významnú osobnosť z histórie nášho mesta, od stredovekých duchovných a šľachticov cez vojakov a učencov až po moderných dejateľov,“ doplnila radnica.