Vráble upozorňujú na dopravné obmedzenia pri železničnom priecestí

Vráble 21. októbra (TASR) - Mesto Vráble v okrese Nitra upozorňuje na dopravné obmedzenia súvisiace s rekonštrukciou cesty I/51 Golianovo - Vráble. Dopravné obmedzenia pri železničnom priecestí sa začnú v utorok 22. októbra a potrvajú do 25. októbra, informovala radnica.



Na úseku cesty I/51 sa bude realizovať pokládka mikrokoberca a asfaltových krytov pri železničnom priecestí v smere z Vrábeľ do Nitry. Doprava bude presmerovaná vždy do jedného jazdného pruhu.