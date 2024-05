V areáli polikliniky vo Vrábloch sa začala výstavba nového parkoviska

Vráble 14. mája (TASR) - V areáli polikliniky na Moravskej ulici vo Vrábľoch sa v utorok začala výstavba nového parkoviska. Súvisia s ňou dopravné obmedzenia, upozornila radnica.



Pacienti pľúcnej ambulancie, ktorá sa nachádza vo dvore polikliniky, majú zabezpečený vstup do ambulancie cez hlavný vchod do budovy. Vo dvore je vytvorený bezpečný koridor na prechod do ambulancie. Náhradné parkovanie pre návštevníkov zdravotných zariadení na Moravskej ulici je vytvorené na susednom pozemku.



Stavebné práce budú trvať štyri mesiace. Počas nich sa terajšie parkovisko rozšíri o nové odstavné stojiská. Celkovo vznikne 71 odstavných stojísk, päť z nich bude vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím.



V rámci projektu sa vybudujú aj prístupové účelové komunikácie k odstavným stojiskám, spevnené plochy, chodníky, stanovište pre kontajnery, zrealizuje sa odvodnenie spevnených plôch, trvalé dopravné značenie a konečná úprava terénu. Celková hodnota zákazky je vyčíslená na 306.524 eur s DPH.